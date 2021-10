Länderspielpaket in Wolfsburg zu gewinnen

Am 11. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) trifft unsere Nationalmannschaft im letzten Heimspiel der WM-Qualifikation auf Liechtenstein. Du hast die Chance, in Wolfsburg hautnah dabei zu sein und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Der Fan Club Nationalmannschaft verlost rund um das Spiel gegen das Fürstentum einen Fan-tastic Moment.

Am 10. November, einen Tag vor dem Spiel, dürfen du und eine Begleitperson deiner Wahl bei der Abschluss-Pressekonferenz einen Platz neben den Pressevertretern einnehmen. Danach seid ihr exklusiv beim Abschlusstraining unserer DFB-Stars dabei und bekommt einen Einblick in die Arbeit unseres Trainerteams. Darüber hinaus spendiert der Fan Club die Anreise mit Übernachtung zu eurem Fan-tastic Moment sowie zwei Tickets für die Partie gegen Liechtenstein.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Die Teilnahme am Fan-tastic Moment ist an die 2G-Regeln gebunden, das heißt du und deine Begleitung müssen entweder geimpft oder genesen sein und einen entsprechenden Nachweis mit euch führen, der am 10. Und 11. November gültig ist. Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2021. Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen fest die Daumen!

[jh]