Länderspielpaket in Sinsheim gewinnen

Am 26. März eröffnet unsere Nationalmannschaft das WM-Jahr 2022 in Sinsheim gegen Israel. Du hast die Chance, hautnah dabei zu sein und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Der Fan Club Nationalmannschaft verlost rund um das Spiel einen Fan-tastic Moment mit Tickets, Übernachtung und Anfahrt.

Am 25. März, einen Tag vor dem Spiel, dürfen du und eine Begleitperson deiner Wahl bei der Pressekonferenz dabei sein. Im Anschluss dürft ihr beim Abschlusstraining zuschauen und bekommt spannende Einblicke in die Arbeit von Bundestrainer Hansi Flick und seinem Trainerteam. Beide Veranstaltungen finden in Frankfurt statt. Die Anreise mit Übernachtung zu eurem Fan-tastic Moment sowie zwei Tickets für das Israel-Spiel in Sinsheim legt der Fan Club noch obendrauf.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Die Teilnahme am Fan-tastic Moment ist an die 2G+-Regeln gebunden. Das Gewinnspiel läuft bis zum 13. März 2022. Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

[jh]