Länderspiele in Chemnitz und Halle: Noch Tickets sichern

Im Rennen um das Endrunden-Ticket für die U 21-Europameisterschaft 2025 trifft die deutsche U 21-Nationalmannschaft von Trainer Antonio Di Salvo am Freitag (ab 18 Uhr) in Chemnitz auf den Kosovo. Am Dienstag (ab 18 Uhr) folgt in Halle das Duell mit Israel.

Karten für beide Partien können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden.

Sitzplatzkarten sind in zwei Kategorien erhältlich und kosten 15 beziehungsweise 20 Euro (ermäßigt 10 beziehungsweise 15 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien 8 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen sind für 8 Euro pro Person erhältlich.

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft führt die EM-Qualifikationsgruppe D aktuell mit zwölf Zählern an – punktgleich mit dem polnischen Team, gegen das die DFB-Auswahl im vergangenen November in Essen mit 3:1 gewann. Für die Endrunde, die 2025 in der Slowakei stattfindet, qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei Endrundenteilnehmer zu bestimmen.

[dg]