Länderspiele gegen Japan und Frankreich: Vorverkauf ab 25. Juli

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 9. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Wolfsburg gegen den viermaligen Asienmeister Japan in die EM-Saison. Drei Tage später, am 12. September (ab 21 Uhr), empfängt das DFB-Team in Dortmund den Vizeweltmeister Frankreich. Der Ticketverkauf für beide Länderspiele startet am Dienstag, 25. Juli, um 10 Uhr im DFB-Ticketportal. Weitere Infos gibt's im FAQ.

Sitzplatzkarten für die Partie in Wolfsburg werden in verschiedenen Kategorien zwischen 25 und 80 Euro erhältlich sein (ermäßigt 18 bis 60 Euro). Für das Spiel gegen Frankreich in Dortmund kostet ein Sitzplatz zwischen 25 und 100 Euro (ermäßigt 18 bis 80 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen bei beiden Spielen in der günstigsten Sitzplatz-Kategorie jeweils 10 Euro.

Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft haben bereits ab dem 20. Juli (ab 10 Uhr), die Möglichkeit, für beide Spiele 15-Euro-Tickets im Fanblock zu erwerben. Wer ebenfalls von diesem Angebot profitieren möchte, kann jetzt Mitglied im Fan Club werden. Der Fanblock in Wolfsburg befindet sich in den Blöcken 3, 5, 7 und 9 und in Dortmund in den Blöcken 12 und 13 sowie je hälftig in den Blöcken 11 und 14.