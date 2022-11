Länderspiel-Triple: Auftakt in Tschechien

Mit drei Partien in der tschechisch-deutschen Grenzregion endet für die U 20-Nationalmannschaft das Länderspieljahr. Für die Duelle mit der Tschechischen Republik, Norwegen und Portugal hat DFB-Trainer Hannes Wolf drei Torhüter und 20 Feldspieler nominiert.

Den Auftakt macht heute (ab 18 Uhr) das Auswärtsspiel in Chomutov gegen die tschechischen Gastgeber. Am Samstag (ab 15 Uhr) geht es gegen Norwegen, zum Abschluss am Dienstag (ab 18 Uhr) dann gegen Portugal. Beide Spiele werden in der GGZ-Arena in Zwickau ausgetragen, hier können Tickets erworben werden.

"Nach dem guten Saisonstart gegen Polen und Rumänien freuen wir uns auf die Spiele gegen Tschechien, Norwegen und Rumänien", sagt Wolf. "Wir wollen intensiven und offensiven Fußball spielen und das Länderspieljahr 2022 erfolgreich abschließen."

[dfb]