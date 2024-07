Länderspiel in München: Jetzt Tickets sichern

Am 14. Juni 2024 begann in München die bewegende EM-Reise unserer Nationalmannschaft. Am 14. Oktober (ab 20.45 Uhr) kehrt das DFB-Team in die Allianz Arena zurück und trifft dort im Rahmen der UEFA Nations League auf EM-Halbfinalist Niederlande.

Tickets für den Fußballklassiker sind ab sofort im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erhältlich.

Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können ihre Tickets bereits seit dem 25. Juli über das DFB-Ticketportal oder die kostenlose Fan-Club-Hotline unter 00800 14 90 74 54 kaufen. Die eigenständig organisierten Fanclubs wurden separat per E-Mail informiert.

Weitere Infos zum DFB-Ticketing finden Sie in unseren Ticketing-FAQ.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.