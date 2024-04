Länderspiel gegen Polen in Rostock

Der nächste Spielort steht fest: Die Frauen-Nationalmannschaft wird ihr drittes Qualifikationsspiel für die UEFA Europameisterschaft 2025 in Rostock austragen. Im Ostseestadion trifft das DFB-Team am 31. Mai (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) auf Polen. Der Ticketvorverkauf für das Frauen-Länderspiel in Rostock startet am kommenden Dienstag, 23. April um 10 Uhr im DFB-Ticketportal.

Bereits im vergangenen Dezember absolvierten die DFB-Frauen ein Länderspiel in Rostock und ebnete dort mit einem 3:0 gegen Dänemark den Weg zum Final Four der UEFA Women's Nations League und damit zur späteren Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Nicht nur wegen des herzlichen Empfangs und der professionellen Zusammenarbeit vor Ort fiel die Entscheidung nun zugunsten Rostock, die Standortsuche für das Länderspiel Ende Mai gestaltete sich zudem ohne passende Alternativen.

EM-Qualifikation: Zwei Spiele, zwei Siege

Grundsätzlich gilt es, Mindestanforderungen für den Austragungsort eines Frauen-Länderspiels zu berücksichtigen. Beispielsweise dürfen bei UEFA-Spielen weiterhin nur Sitzplätze genutzt werden, weshalb viele Stadien wegfallen, weil sie schlichtweg zu wenig Zuschauer*innen-Kapazität bieten würden. Nach einer bundesweiten Abfrage bei verschiedenen Stadien blieb das Ostseestadion - auch wegen des Wegfalls aller EM-Arenen sowie Kreuzungen im Rahmenterminkalender und anderer Veranstaltungen - als bestmögliche Option übrig.

Die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele konnte die DFB-Auswahl für sich entscheiden. In Österreich feierten die deutschen Frauen einen 3:2-Auswärtssieg, gegen Island gewannen sie in Aachen mit 3:1.

[ag/sal]