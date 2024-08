Länderspiel gegen Australien in Duisburg

Der Standort für das erste Heimländerspiel der Frauen-Nationalmannschaft nach den Olympischen Spielen und von Bundestrainer Christian Wück steht fest: Die DFB-Frauen werden in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg am 28. Oktober (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) Australien zum Testspiel empfangen. Der Vorverkauf für das Frauen-Länderspiel in Duisburg startet am Dienstag, 3. September, ab 10 Uhr im DFB-Ticketportal.

Die DFB-Frauen feierten zuletzt beim Auftaktspiel der Olympischen Spiele einen 3:0-Erfolg gegen Australien.