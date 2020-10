Kurzfristige Spielabsagen nach Corona-Fall bei Gegner Frankreich

Die Länderspiele der deutschen U 19-Nationalmannschaft gegen Frankreich mussten in Abstimmung mit den entsprechenden Behörden kurzfristig abgesagt werden. Sie hätten am heutigen Donnerstag (ab 18 Uhr) im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion und am Montag (ab 18 Uhr) in Velbert stattfinden sollen. Hintergrund für die Absagen ist ein positiver Covid-19-Befund bei der französischen Mannschaft, der im Zuge der zweiten Testung auffiel.

Die Testergebnisse der DFB-Junioren sind allesamt negativ ausgefallen - sowohl in der ersten als auch in der zweiten Testreihe. Das Team von DFB-Trainer Christian Wörns und die französische U 19 waren in unterschiedlichen Hotels untergebracht und trainierten auf unterschiedlichen Sportanlagen. Zwischen beiden Teams kam es bislang zu keinem Kontakt.