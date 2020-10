Kurzfristige Spielabsage nach Corona-Fall bei Gegner Frankreich

Das Länderspiel der deutschen U 19-Nationalmannschaft gegen Frankreich musste in Abstimmung mit den entsprechenden Behörden kurzfristig abgesagt werden. Es hätte am heutigen Donnerstag ab 18 Uhr im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion stattfinden sollen. Hintergrund für die Absage ist ein positiver Covid-19-Befund bei der französischen Mannschaft, der im Zuge der zweiten Testung auffiel.

Die Testergebnisse der DFB-Junioren sind allesamt negativ ausgefallen - sowohl in der ersten als auch in der zweiten Testreihe. Das Team von DFB-Trainer Christian Wörns und die französische U 19 waren in unterschiedlichen Hotels untergebracht und trainierten auf unterschiedlichen Sportanlagen. Zwischen beiden Teams kam es bislang zu keinem Kontakt.

Der DFB wird zeitnah darüber informieren, inwiefern die aktuelle Absage auch Auswirkungen auf die zweite Partie gegen Frankreich haben wird. Diese ist bislang für Montag (ab 18 Uhr) in Velbert vorgesehen.