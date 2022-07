Kurze zusätzliche Verkaufsphase für deutsches EM-Viertelfinale

Kurzentschlossene Fans der deutschen Frauen-Nationalmannschaft können sich noch Tickets für das Viertelfinale am 21. Juli in Brentford im deutschen Fanblock sichern. Die Verkaufsphase beginnt am Samstag nach dem Gruppenspiel gegen Finnland und endet bereits am Sonntag um 16 Uhr.

Tickets sind in den Kategorien 1 (30 Pfund), 2 (20 Pfund) und 3 (10 Pfund) erhältlich. Das Kontingent ist begrenzt. Es gilt "First come, first served". Der Link zum Ticketshop der UEFA wird mit Beginn der Verkaufsphase hier veröffentlicht.