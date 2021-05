Kuntz: "Wir haben einfach nicht aufgegeben"

Deutschlands U 21-Nationalmannschaft steht im EM-Halbfinale. In einer dramatischen Partie setzte sich das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz gegen Dänemark mit 6:5 im Elfmeterschießen durch. Damit lebt der Traum vom dritten EM-Titel weiter. DFB.de hat die Stimmen zum Weiterkommen.

Stefan Kuntz: Das war wahrscheinlich die beste erste Halbzeit mit diesem Jahrgang, aber das Tor hat gefehlt. Dann kamen erste Zweifel und dann haben wir angefangen nachzudenken. Dann kam auch noch die Müdigkeit, aber wir haben einfach nicht aufgegeben. Als wir dann einen Innenverteidiger gebracht haben, da seid ihr wahrscheinlich erstmal durchgedreht am Mikrofon. Ich habe den Jungs vor dem Elfmeterschießen gratuliert und habe gesagt: "Egal, was passiert, alle in Deutschland sind jetzt schon stolz auf euch." Dass der Finn dann den entscheidenden Elfmeter hält und diesmal auch ein bisschen den Jonny Burkardt rettet, ist schon stark. Wir müssen jetzt ein paar der Jungs in Watte packen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir heute noch nicht nach Hause fahren.

Finn Dahmen: Das war mein erstes Spiel über 120 Minuten. Es war brutal, was wir als Mannschaft geleistet haben: Ich habe damals gesagt, dass jeder für jeden da ist. Jeder darf Fehler machen, einer bügelt das dann aus. Heute war ich dran. Wir kommen jetzt mit sehr viel Selbstvertrauen ins Halbfinale. Wir bekommen jetzt ein paar Spieler zurück, regenerieren und werden bereit sein fürs Halbfinale.

Nico Schlotterbeck: Ein Elfmeterschießen ist auch immer viel Glück, aber wir freuen uns sehr über den Sieg. Meine Familie und Freunde waren alle dabei. Wenn niemand in den Urlaub fährt, können sie auch gerne noch bis Sonntag bleiben. Mein Bruder war am lautesten, das "Deutschland vor!" hat man bis unten gehört.

[dfb]