Kuntz trifft "Le Mans"-Sieger Bernhard

U 21-Nationaltrainer Stefan Kuntz und Timo Bernhard, Markenbotschafter von Porsche, tauschen in einem TV-Beitrag der Sportschau am Sonntag (ab 18.30 Uhr in der ARD) ihre Erfahrungen als Teamchefs und ehemalige Leistungssportler aus.

Beim gemeinsamen Training auf der Rundstrecke und im Stadion zeigen der Langstrecken-Spezialist Bernhard und der ehemalige Stürmer Kuntz, was die Disziplinen Motorsport und Fußball voneinander lernen können – und wie sie ihr Wissen an den Nachwuchs weitergeben. Unterstützt wurde der Beitrag auch von Volkswagen, dem offiziellen Mobilitätspartner des DFB.