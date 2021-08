Kuntz nominiert Kader für EM-Qualifikation

Neuer Jahrgang, neue Mannschaft, neue Saison: Die U 21-Nationalmannschaft startet mit zwei Auswärtsspielen in die Qualifikation zur U 21-Europameisterschaft, die vom 9. Juni bis 2. Juli 2023 in Georgien und Rumänien stattfindet. Am 2. September (ab 19 Uhr, live auf ProSieben MAXX) trifft der aktuelle Europameister in Serravalle auf San Marino, am 7. September (ab 18.15 Uhr MESZ, live auf ProSieben MAXX) in Riga auf Lettland. Die weiteren Gegner in der Qualifikationsgruppe B sind Polen, Ungarn und Israel.

Im Kader für die beiden Länderspiele befinden sich mit Armel Bella Kotchap (VfL Bochum), Lars Lukas Mai (SV Werder Bremen), Malick Thiaw (FC Schalke 04), Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf), Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05) und Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) sechs Spieler, die an der U 21-Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien - teilweise ohne Einsatz - teilgenommen haben. Roberto Massimo (VfB Stuttgart), Jean-Manuel Mbom (SV Werder Bremen) und Yannick Keitel (SC Freiburg) wurden bereits zuvor für die U 21 nominiert. Luca Plogmann (SV Werder Bremen) war im Kader für das Olympische Fußballturnier in Tokio.

Kuntz: "Der neue Jahrgang verfügt über viel Potenzial"

Insgesamt hat Cheftrainer Stefan Kuntz 21 Spieler nominiert, die den Jahrgängen 2000 bis 2004 angehören. 16 Akteure stehen vor ihrem Debüt in der U 21, unter anderem die EM-Teilnehmer Bella Kotchap, Appelkamp, Thiaw und Moukoko sowie der aktuelle Bundesligaspieler Angelo Stiller (TSG 1899 Hoffenheim).

Stefan Kuntz sagt: "Der neue Jahrgang verfügt über viel Potenzial. Wir hoffen, dass die Jungs einen ähnlich erfolgreichen Weg wie ihre Vorgänger gehen können. Die kommenden Tage werden wir nutzen, um den neuen Spielern die U 21-DNA näherzubringen, denn wir wollen weiterhin auf und neben dem Platz Herz zeigen. Deshalb bin ich froh, dass bereits einige Spieler bei der EM dabei waren und nun vorangehen können."

Treffpunkt der Mannschaft ist am Sonntagabend in Frankfurt. Bereits am folgenden Morgen wird das Team Richtung Rimini aufbrechen, wo es bis zum 5. September bleibt und von dort nach Riga weiterreist. Am 7. Oktober folgt dann in Paderborn gegen Israel das erste Heimspiel des U 21-Europameisters.

[dfb]