Kuntz: "Mit viel Einsatz" gegen Bosnien-Herzegowina

Für die deutsche U 21-Nationalmannschaft geht es nach dem 1:1 jüngst gegen Europameister Spanien heute (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX und ran.de) wieder um wichtige Punkte in der Qualifikation zur EM 2021. In ihrer zweiten Begegnung der laufenden Runde trifft die Auswahl von DFB-Trainer Stefan Kuntz auswärts im Stadion Bilino Polje in Zenica auf Bosnien-Herzegowina. Die Gastgeber führen aktuell die Tabelle der Gruppe 9 an, können vom deutschen Team aber überholt werden.

Kuntz stellt sich auf einen ausgeruhten Gegner ein: "Sie haben den Vorteil, dass sie kein weiteres Spiel hatten und so die ganze Woche nutzen konnten, um sich auf das Duell mit uns vorzubereiten. Wir erwarten eine sehr motivierte und taktisch gut eingestellte Mannschaft."

"Wir müssen so arbeiten wie gegen Spanien"

Vom eigenen Team erwartet Kuntz einen engagierten Auftritt: "In der Defensive müssen wir so arbeiten wie gegen Spanien, mit viel Einsatz und Bereitschaft. In der Offensive sollten die Abläufe jetzt besser funktionieren, da wir nun schon einige gemeinsame Trainingseinheiten hatten und vieles einstudiert wurde. Die Automatismen dauern hier gewöhnlich länger, aber wir haben eine hohe Qualität."

21 Spieler gehören dem Kader an, den Kuntz für das Spiel zusammengestellt hat: "Felix Agu, Orestis Kiomourtzoglou und Mats Köhlert haben die Reise nach Bosnien-Herzegowina nicht mit uns angetreten. Wir konnten nur 21 Jungs auf den Spielberichtsbogen schreiben, deshalb sind die drei schon am Montagmorgen zu ihren Vereinen zurückkehren. Statt Felix Agu haben wir uns für Josha Vagnoman entschieden, da er auf beiden Außenverteidigerpositionen einsetzbar ist."

Kuntz weiter: "Außerdem ist Ridle Baku wieder fit, der ebenfalls rechts hinten spielen kann. Robin Hack ist mittlerweile wieder komplett einsatzfähig, weshalb Mats Köhlert wenig Einsatzchancen gehabt hätte. Mit den ersten Eindrücken von Orestis Kiomourtzoglou sind wir komplett zufrieden. Er hat seine Chance hier genutzt und sich super präsentiert. Es gibt auf seiner Position aber Spieler, die noch mehr Erfahrung haben."

