Im September in der EM-Quali: Für Stefan Kuntz (l.) und die U 21 geht es wieder los

Kuntz im Instagram-Live mit dem BR

Wie hat U 21-Coach Stefan Kuntz die fussballfreie Zeit während der Corona-Pause erlebt? Was plant er für die Länderspielphase im September? Und wie sehen die Vorbereitungen für die U 21-EM und die Olympischen Spiele im kommenden Jahr aus? Diese und andere Fragen wird der DFB-Trainer heute Abend im Live-Interview mit dem Bayerischen Rundfunk auf Instagram beantworten.

Verfolgt werden kann das Ganze ab 19 Uhr auf den Instagram-Kanälen der DFB-Junioren und des BR.

Im September trifft die U 21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation auf Moldau und Belgien – die EM-Endrunde findet 2021 statt. Zudem stehen für Kuntz und sein Team im kommenden Jahr die Olympischen Spiele in Tokio an.

[ke]