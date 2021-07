Kuntz: "Das letzte Korn hergegeben"

Mit großem Kampfgeist und einer tollen Moral hat "Team D Fußball" den ersten Sieg bei den Olympischen Spielen eingefahren. Die deutsche Mannschaft um Trainer Stefan Kuntz feierte im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien trotz langer Unterzahl ein 3:2 (2:1). Damit haben die deutschen Fußballer vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am Mittwoch (ab 10 Uhr, live im ZDF und bei Eurosport) den Viertelfinaleinzug in der eigenen Hand. DFB.de hat nach dem Erfolg in Yokohama die Stimmen zur Partie.

Stefan Kuntz: "Das Positive ist, dass die Mannschaft das letzte Korn hergibt, bevor sie aufgibt. Wären noch mehr Spieler ausgefallen, wären wir gerüstet gewesen. Auch im dritten Spiel werde ich nicht alle Auswechslungen nutzen können." Gegen Saudi-Arabien musste Marco Richter am Schluss angeschlagen auf den Rasen, Torhüter Svend Brodersen machte sich für einen Einsatz als Feldspieler warm.

Nadiem Amiri: "Wenn du so Spiele wie heute gewinnst, gibt dir das mehr Kraft als ein 3:0 oder 4:0."

Max Kruse: "Es war ein ganz anderes Spiel als gegen Brasilien. Man hat gesehen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Es hat immer noch nicht alles funktioniert, aber die wichtigste deutsche Eigenschaft hat gestimmt, die Leidenschaft war da. Wir haben gekämpft bis zum Umfallen, einige waren wirklich kurz davor. Jeder hat alles gegeben, das war ein Willenssieg."

Im Anschluss an das Interview ging Kruse vor laufender Kamera auf das Knie und machte seiner zu Hause weilenden Freundin einen Heiratsantrag: "Eigentlich wollte ich warten, bis ich ein Tor schieße, aber wer weiß, ob das passiert. Von daher habe ich eine Message an meine Freundin zu Hause: Wir sind jetzt fast ein Jahr zusammen. Ich bin zwar nicht bei dir, aber obligatorisch hole ich den Ring raus. Ich liebe dich und frage dich hiermit, ob du meine Frau werden willst." Laut Sportschau nahm seine Freundin den Antrag an.

[dfb]