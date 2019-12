Kuntz beruft Vagnoman neu in die U 21

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat den Kader der U 21-Nationalmannschaft für die beiden Länderspiele am 10. Oktober (ab 19.45 Uhr, live auf ProSieben Maxx) gegen Spanien und am 15. Oktober (ab 18 Uhr, live auf ProSieben Maxx) gegen Bosnien-Herzegowina bekanntgegeben. Im Vergleich zu den beiden zurückliegenden Länderspielen im September gibt es eine Änderung im 23-köpfigen Aufgebot: Josha Vagnoman vom Hamburger SV steht vor seinem Debüt in der U 21-Nationalmannschaft, er rückt für Jordan Beyer von Borussia Mönchengladbach ins Team. Geplant ist, dass Beyer bei der U 20-Nationalmannschaft Spielpraxis sammelt.

Stefan Kuntz sagt: "Josha Vagnoman hat sich die Nominierung durch die zuletzt gezeigten Leistungen beim HSV verdient. Diesen fließenden Übergang zwischen der U 20- und U 21-Nationalmannschaft wollen wir in den nächsten Länderspielphasen häufiger handhaben. Bei Spielern, die für beide Teams spielberechtigt sind, schauen wir, wem wir - wie jetzt bei Jordan Beyer - in der U 20 noch mal zu mehr Spielanteilen verhelfen können, um die Entwicklung des Spielers zu fördern."

"Test auf ganz hohem Niveau"

Die DFB-Auswahl kommt am Montag in Frankfurt am Main zusammen, ehe sie am Mittwoch in Richtung Spanien aufbricht. "Im Sommer standen wir mit den Spaniern noch gemeinsam im EM-Finale, jetzt treffen aber zwei völlig andere Teams aufeinander - das wird für uns ein Test auf ganz hohem Niveau", so Kuntz. "Und gegen Bosnien-Herzegowina wollen wir natürlich an unseren guten Start in die EM-Qualifikation gegen Wales anknüpfen."

Dort hatte die neuformierte U 21-Nationalmannschaft im September ihr erstes Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2021 in Slowenien und Ungarn souverän mit 5:1 gewonnen. Die weiteren Gegner in der Qualifikationsgruppe neun neben Bosnien-Herzegowina und Wales sind Belgien und Moldau.