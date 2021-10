"Kulturstadion": Spannender Lesestoff zum Start der Buchmesse

Darauf haben sich Literatur- und Bücherfans lange gefreut. Ab heute Nachmittag öffnet die Frankfurter Buchmesse ihre Tore für das breite (Lese-)Publikum. Im "Kulturstadion" der DFB-Kulturstiftung gibt es am Wochenende einige der spannendsten Fußballbücher der Saison zu entdecken.

Auch in diesem Jahr bietet die traditionelle Lese- und Veranstaltungsbühne "Kulturstadion" am Samstag und Sonntag wieder ein abwechslungsreiches Programm mit über zwanzig interessanten und meinungsstarken Gästen aus Fußball und Literatur und vermittelt einen Eindruck von der großen Bandbreite der in den zurückliegenden Monaten der Pandemie erschienenen Fußballbücher.

"Fußballbuch des Jahres" wird vorgestellt

Für einen der Autoren dürfte der Aufritt in Frankfurt ein ganz besonderer sein. Bernd-M. Beyers Neuerscheinung "71/72 – Die Saison der Träumer" wird nach der gestrigen Bekanntgabe der Deutschen Akademie für Fußballkultur mit dem Titel "Fußballbuch des Jahres" ausgezeichnet. Am Sonntag um 13 Uhr stellt er im "Kulturstadion" ein Buch vor, dass nicht nur einen Blick auf eine außergewöhnliche Fußballsaison, sondern auch eine bewegte Zeit wirft: Während die Bundesliga in einen Bestechungsskandal taumelt, fasziniert die Nationalmannschaft mit Traumfußball: Gerd Müller trifft 40 Mal und führt die DFB-Elf um Beckenbauer, Netzer & Co. zum ersten EM-Titel. Kanzler Willi Brandt zwingen die "Ostverträge" in ein Misstrauensvotum, Bayern und Schalke treffen sich zum Endspiel um die Meisterschale im neuen Münchner Olympiastadion, in Berlin finden erste Schwulen- und Lesben-Demos statt, Hennes Weisweiler muss Fragen zum Sexleben seiner Spieler beantworten und Paul Breitner besucht Rio Reiser in seiner WG. Im Gespräch mit Autor Dietrich Schulze-Marmeling spricht Beyer über die Rolle des Fußballs in der spannendsten Zeit der Bonner Republik.

Eine ganz andere Perspektive auf den Fußball wirft Ronald Reng. Der renommierte Fußballbuchautor, ebenfalls bereits mit der Auszeichnung zum "Fußballbuch des Jahres" geehrt, hat für sein neues Werk "Der große Traum" drei junge Fußballer aus der nordbayerischen Provinz neun Jahre lang durch alle Höhen und Tiefen ihrer jungen Karriere begleitet. Nachdem sie mit 14 Jahren von den regionalen Top-Klubs 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth aufgenommen werden, beobachtet und beschreibt Reng ihre unterschiedlichen Wege, die einen der Spieler bis in die Bundesliga und die Champions League führen. Im "Kulturstadion" liest er am Samstag um 12.30 Uhr.

Gastbeitrag von Patrick Ittrich

Um 14.30 Uhr, nachdem Christoph Herr, Teampsychologe der U 21-Nationalmannschaft über seine Arbeit im Erfolgsteam von Stefan Kuntz berichtet hat, ist Bundesligaschiedsrichter Patrick Ittrich zu Gast. In seinem Buch "Die richtige Entscheidung" erzählt er davon, warum er seinen Job, der von großer Verantwortung, permanenter öffentlicher und medialer Kritik sowie hohen physischen und mentalen Ansprüchen geprägt ist, (noch immer) so liebt.

Insgesamt elf spannende Panels rund um Literatur und Fußballkultur machen die seit 2008 zur Buchmesse angebotene Lese- und Eventbühne auch dieses Jahr wieder zu einem Erlebnis. Das "Kulturstadion" ist eine Veranstaltung der DFB-Kulturstiftung in Kooperation mit der LitCam gGmbH. Öffnungszeiten: Samstag, 23. Oktober (10:30 Uhr) und Sonntag, 24. Oktober (11:00 Uhr). Frankfurter Buchmesse, Halle 3.1., Stand C 28. Der Eintritt ist für alle Besucher der Frankfurter Buchmesse kostenlos. Wem es nicht gelingt, eine Eintrittskarte für die Buchmesse ergattern, kann alle Panels auch online im Live-Stream erleben.

[dfb]