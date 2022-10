"Kulturstadion" auf der Buchmesse vertreten

Darauf haben sich Literatur- und Bücherfans lange gefreut: heute öffnet die Frankfurter Buchmesse für das Fachpublikum. Im "Kulturstadion" der DFB-Kulturstiftung gibt es am Wochenende einige der spannendsten Fußballbücher der Saison zu entdecken.

Auch in diesem Jahr bietet die traditionelle Lese- und Veranstaltungsbühne "Kulturstadion" am Samstag und Sonntag wieder ein abwechslungsreiches Programm mit vielen interessanten und meinungsstarken Gästen aus Fußball und Literatur.

Bernd Neuendorf im Gespräch mit Christoph Biermann

Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf lässt es sich nicht nehmen, der weltweit größten Buchmesse einen Besuch abzustatten. Am Samstag um 11 Uhr spricht er mit Christoph Biermann über nichts weniger als "die wahre Geschichte des modernen Fußballs". So lautet der Untertitel von Biermanns neuem Sachbuch "Um jeden Preis", in dem der Autor auf die Entwicklungen seit 1992 schaut. Damals brach mit dem Start des privaten Fernsehfußballs in Deutschland, mit der Gründung der Champions League und der Premier League zumindest finanziell ein "goldenes Zeitalter" an. Allerdings, wie man heute weiß, auch verbunden mit Folgen wie Fantasie-Ablösesummen und - Gehältern, Vereinen in den Händen von Oligarchen, Scheichs und Hedgefonds und einer zunehmenden Entfremdung von Teilen der traditionellen Fanszenen. Diese und andere Dilemmata des Fußballs werden im Gespräch mit ZDF-Moderator Sven Voss angesprochen.

Das nicht immer leichte Verhältnis von Tradition und Moderne zieht sich als roter Faden durch weitere Gesprächsrunden und Buchpräsentationen. So stellen sich Nationalspieler und Vize-Weltmeister Marco Bode und Fußballautor Dietrich Schulze-Marmeling anlässlich der Vorstellung "Haben Traditionsvereine eine Zukunft?" die Frage, wie es 2021 zum Abstieg von Werder Bremen kommen konnte und warum sich viele Traditionsvereine im modernen Fußball schwerer tun.

Auch mit der FIFA WM 2022 in Katar steht mehrfach ein kritisch diskutiertes Thema im Mittelpunkt mehrerer Gesprächsrunden. So stellen der Herausgeber und Autor René Wildangel und die Staatsministerin für Kultur Medien und Stiftungskuratorin Claudia Roth das Buch "Das rebellische Spiel – Die Macht des Fußballs im Nahen Osten und die Katar-WM", das sich mit der Bedeutung des Fußballs im Nahen Osten beschäftigt, vor. In der Diskussionsrunde „Kann die FIFA WM 2022 in Katar einen neuen Weg für Sport und Gesellschaft weisen?“ geht es darum, wie man trotz vermeintlich unüberbrückbarer Positionen miteinander im Gespräch bleiben kann und was aus der WM in Katar für kommende globale Sport-Events zu lernen ist? Darüber diskutieren die frühere Leichtathletin und Olympia-Teilnehmerin Sylvia Schenk (Arbeitsgruppe Sport bei Transparency International Deutschland) mit dem Ex-Werder-Aufsichtsratsvorsitzenden und UN-Sonderberater für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung, Willi Lemke.

Deutsche und spanische Autoren-Nationalmannschaften lesen

​Bei so viel kritischer Diskussion darf auf der Buchmesse aber auch die Literatur nicht zu kurz kommen. Anlässlich des Ehrengastes Spanien hat die DFB-Kulturstiftung erneut zu einem fußballkulturellen Highlight eingeladen: Die deutsche und spanische Autoren-Nationalmannschaft treffen sich am Rande der Buchmesse am Samstagabend um 18 Uhr zu einem Länderspiel in Frankfurt-Bornheim. Und nutzen den Kontext des Länderspiels natürlich auch für mehrere Lesungen auf und außerhalb der Buchmesse. Im Kulturstadion lesen und diskutieren beide Teams am Samstag und am Sonntag über "Idole und Ikonen" und dann auch wieder darüber, wie man über Fußball in Zeiten des VAR und der WM in Katar noch reden kann.

Vielleicht doch, trotz allem, in Form einer Hymne? So tut es nämlich der bekannte französische Autor Olivier Guez, der seine lebenslange Fußball-Leidenschaft in sein Werk "Lob des Dribbelns" hat einfließen lassen, in der er über den südamerikanischen Fußball und die Erkundung der Kunst des ballgewandten Austanzens schreibt. Im Gespräch mit dem deutschen Autoren-Nationalspieler Fridemann Karig stellt er sein Buch am Sonntag um 13 Uhr vor.

Wer darüber hinaus erfahren will, welche Leidenschaft Nobelpreisträger Günter Grass mit dem Fußball verband, wie es mit dem Fußball der Frauen und nicht zuletzt mit der UEFA EURO 2024 vorwärts geht, oder wer ein Special zum Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt erleben will, dem sei der Besuch im "Kulturstadion" auch in diesem Jahr wärmstens empfohlen.

Insgesamt sechzehn spannende Panels rund um Literatur und Fußballkultur machen die seit 2008 zur Buchmesse angebotene Lese- und Eventbühne auch dieses Jahr wieder zu einem Erlebnis. Das "Kulturstadion" ist eine Veranstaltung der DFB-Kulturstiftung in Kooperation mit der LitCam gGmbH. Öffnungszeiten: Samstag, 23. Oktober, und Sonntag, 24. Oktober (jeweils 10:00 Uhr). Frankfurter Buchmesse, Halle 3.1., Stand D 12. Der Eintritt ist für alle Besucher der Frankfurter Buchmesse kostenlos.

[dfb]