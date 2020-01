Kulig über Eintracht-Fusion: "Für beide Vereine ein Gewinn"

Bereits mit 25 Jahren musste die 33-malige Nationalspielerin Kim Kulig (29) ihre aktive Karriere verletzungsbedingt beenden. Jetzt fördert die Europameisterin von 2009 als U 20-Trainerin und Nachwuchskoordinatorin die Talente des Bundesliga-Rekordmeisters 1. FFC Frankfurt. Im DFB.de-Interview spricht Kim Kulig mit Mitarbeiter Ralf Debat unter anderem über die bevorstehende Fusion mit der Eintracht.

DFB.de: Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Frauen-Bundesliga hat begonnen. Worauf liegt in den kommenden Wochen Ihr Fokus, Frau Kulig?

Kim Kulig: Es wird auf jeden Fall eine intensive Zeit. Unser junges Team soll und muss sich in allen Bereichen verbessern, damit sich die Spielerinnen optimal entwickeln und wir unser Ziel Klassenverbleib erreichen. Wir arbeiten selbstverständlich an der Fitness, aber auch im spieltaktischen Bereich, beispielsweise am Spiel mit und gegen den Ball.

DFB.de: Ihre Mannschaft überwintert auf dem letzten Tabellenplatz, hat nur zwei von 14 Saisonspielen gewonnen. Woran liegt das?

Kulig: Unsere Liga ist sehr ausgeglichen. Fast alle Teams bewegen sich auf Augenhöhe, es kann wirklich jeder jeden schlagen. Auch wir hatten sehr viele enge Spiele, in denen wir dann aber oft späte Gegentore kassiert und uns dadurch noch um den Lohn unserer Arbeit gebracht haben. Da macht sich dann die mangelnde Erfahrung bemerkbar. Manchmal hat uns aber auch die letzte Konsequenz gefehlt - auch daran werden wir arbeiten.

DFB.de: Der Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt vier Punkte. Was muss sich ändern, um am Saisonende über dem Strich zu stehen?

Kulig: Vor allem müssen wir sofort konstant Punkte holen. Dass wir in der Tabelle unten stehen, hat auch damit zu tun, dass wir vergleichsweise schon viele Unentschieden auf dem Konto haben. Diese helfen aber nur bedingt weiter. Wir müssen also mehr Partien gewinnen und entsprechend offensiv in die Spiele gehen, ohne die Defensive zu vernachlässigen. Mir ist klar, dass der Abstiegskampf erneut sehr lange dauern kann. Auch in der vergangenen Saison haben wir uns erst am letzten Spieltag durch ein 1:0 über den VfL Wolfsburg II in Sicherheit gebracht.

DFB.de: Wird es personelle Veränderungen am Kader geben?

Kulig: Zunächst einmal bin ich froh, dass uns einige Spielerinnen wieder zur Verfügung stehen. Camilla Küver ist nach ihrem mehrmonatigen USA-Aufenthalt zurück, trainiert aktuell mit der U 17-Nationalmannschaft in La Manga. Die irische Nationalspielerin Emily Kraft hat ihren Kreuzbandriss auskuriert und Aline Czaplicki ist nach einer studienbedingten Pause wieder voll dabei. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass wir bis zum Transferschluss am 31. Januar noch einmal aktiv werden.

DFB.de: Es ist erst die zweite Saison in der eingleisigen 2. Frauen-Bundesliga. Auch wegen der veränderten Ligenstruktur kämpft der 1. FFC gegen den Abstieg. Wie bewerten Sie insgesamt die Erfahrungen mit der neuen Spielklasse?

Kulig: Sehr positiv. Das spielerische Niveau ist höher. Es gibt wesentlich engere, aber auch insgesamt mehr Spiele. Durch diese zusätzliche Belastung werden die Spielerinnen mehr gefordert, können sich sehr gut entwickeln. Wenn wir auf erste Mannschaften wie Werder Bremen, Arminia Bielefeld oder den FSV Gütersloh treffen, müssen sich die Mädels auch körperlich behaupten und durchsetzen.

DFB.de: Die zweiten Mannschaften des VfL Wolfsburg und des FC Bayern München mischen in der Spitzengruppe mit. Turbine Potsdam II kämpft ebenso wie die U 20 des 1. FFC Frankfurt um den Klassenverbleib. Ist das auch ein Spiegelbild der veränderten Kräfteverhältnisse zwischen diesen Vereinen?

Kulig: Grundsätzlich sind alle Spielerinnen aus den U 20-Teams sehr gut ausgebildet. Es ist aber kein Geheimnis, dass die Vereine mit den besten Strukturen und Bedingungen in der Regel auch sehr gute Talente bekommen. In dieser Hinsicht haben Wolfsburg und der FC Bayern aktuell die Nase vorn. Wir haben aber auch einige sehr gute Spielerinnen in unseren Reihen und setzen ebenfalls alle Hebel in Bewegung, um die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern und so noch attraktiver zu werden.

DFB.de: Auch wegen der größeren Konkurrenz schließt sich der 1. FFC Frankfurt zur neuen Saison mit der Eintracht zusammen. Was erwarten Sie sich insgesamt von der Fusion?

Kulig: Ich freue mich sehr darauf und bin mir sicher, dass es für beide Vereine ein Gewinn sein wird. Der Fußballstandort Frankfurt wird sich durch unsere Fusion mit der Eintracht auch im Bereich des Frauen- und Mädchenfußballs weiterentwickeln.