Künzer: "Wir können stolz auf uns sein"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wird heute in Paris das Finalspiel im Parc des Princes besuchen. Anschließend findet die Medaillenzeremonie im Stadion statt, von dort geht es dann ins deutsche Haus. Vor Abfahrt sprachen DFB-Sportdirektorin Nia Künzer, Bundestrainer Horst Hrubesch und Nationalspielerin Klara Bühl über den Medaillensieg, den Turnierverlauf und die Erwartungen an heute Abend.

Nia Künzer über ...

... die Bronze-Medaille: Es war für uns alle extrem schön und wichtig. Die Spielerinnen, aber auch das Trainer*innen-Team haben sich belohnt für die harte Arbeit und das trotz der bekannten Rahmenbedingungen. Deshalb fahren wir jetzt mit einem guten Gefühl nach Paris.

... die Leistung der Mannschaft: Ich bin sehr stolz auf das Team. Wir haben gesehen, dass bei so einem Turnier jede Spielerin wichtig ist. Das trifft nicht nur auf die Spielerinnen zu, sondern auch auf das Team hinter dem Team, das ordentlich zu tun hatte und einen großen Beitrag zum Erfolg geleistet hat. Wir können alle auf uns stolz sein.

... den Turnierverlauf: Ich glaube schon, dass Bronze bei den Olympischen Spielen ein Ausrufezeichen ist. Das ist nach der nicht so einfachen Zeit gut für unser Selbstbewusstsein. Wir haben gesehen, dass wir auch auf Augenhöhe mit den ganz großen Teams sind, wenn jeder auf dem Platz alles gibt. Wir haben eine schwierige Gruppe überstanden, Kanada im Viertelfinale geschlagen und auch den USA im Halbfinale bis zum Ende Paroli geboten.

Horst Hrubesch über ...

... den Abschied: Ich hab vorher schon gesagt, dass ich mich nicht verabschieden brauche, so schnell werden sie mich nicht los. (lacht) Ich werde die Spiele in der Schweiz verfolgen und der Kontakt wird weiterhin bleiben. Für mich hat es einen Riesenspaß gemacht.

... die Leistung der Mannschaft: Die Mädels haben gezeigt, was für Qualitäten sie haben. Sie sind bis an die Grenzen gegangen, das gehört auch dazu, wenn du so ein Turnier spielst. Wir wollen den Frauenfußball in Deutschland weiter nach vorne bringen und das kriegt man mit solchen Turnieren hin, weil es in der Öffentlichkeit präsent ist und auch den Nachwuchs anspornt. Am Ende des Tages profitieren wir alle davon.

... den Olympia-Charme: Ich hoffe, dass die Mädels in Paris etwas vom Olympia-Charme abbekommen. Ich freue mich auf die Medaillenübergabe, dann kriegen die Mädels noch etwas von Olympia mit.

Klara Bühl über ...

... die Feierlichkeiten in der Nacht: Wir haben ausgiebig gefeiert und hatten einen schönen Abend! So ein Abend bleibt mir für immer in Erinnerung. Wir genießen den Moment gerade sehr und wollen alles an Emotionen und Gefühlen aufsaugen.

... die Medaillenübergabe: Wir sind super glücklich, dass wir was zu feiern haben. Wir sind jetzt mittendrin und können nochmal alles erleben. Ich lasse mich vollkommen davon überraschen, wie alles ablaufen wird. Ich freue mich extrem darauf, die anderen deutschen Athletinnen und Athleten zu treffen und auch mit ihnen zu feiern.

[dfb]