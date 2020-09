Krumbiegel und Starke für Dallmann und Demann nachnominiert

Linda Dallmann und Kristin Demann müssen ihre Teilnahme an den anstehenden EM-Qualifikationsspielen der Frauen-Nationalmannschaft verletzungsbedingt absagen. Für die beiden Spielerinnen des FC Bayern München sind Sandra Starke (SC Freiburg) und Paulina Krumbiegel (TSG Hoffenheim) nachnominiert worden. Für Krumbiegel ist es die erste Berufung in die Frauen-Nationalmannschaft.

Die DFB-Auswahl setzt ihre Qualifikation für die EM 2022 in England am Samstag (ab 14 Uhr, live im ZDF) gegen Irland in Essen und am darauffolgenden Dienstag (ab 16 Uhr, live in der ARD) in Podgorica gegen Montenegro fort.