Krumbiegel trifft zum Last-Minute-Sieg

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das erste von zwei Länderspielen in den USA gegen die Gastgeberinnen 2:1 (0:0) gewonnen und damit einen Prestigeerfolg gegen den Weltmeister gefeiert. Durch das mitreißende 2:1 (0:0) in Fort Lauderdale beendeten die Vizeeuropameisterinnen zugleich eine 19 Jahre währende Durststrecke gegen die US-Girls, die nach 71 Partien erstmals wieder eine Heimniederlage kassierten.

Ein Eigentor von US-Torhüterin Casey Murphy (52.) brachte Deutschland in Führung, Starspielerin Megan Rapinoe (85.) glich als Joker aus. Das Siegtor erzielte die eingewechselte Paulina Krumbiegel (89.).

Bereits am Sonntag (ab 23 Uhr, live auf sportschau.de) steht zum Abschluss des EM-Jahres in Harrison/New Jersey der nächste Härtetest an, der zum Warmlaufen für die WM im nächsten Sommer in Australien und Neuseeland dient.

"Das gibt uns natürlich Mut und Sicherheit"

"Was ich heute gelernt habe ist, dass diese Mannschaft immer bereit ist aus Fehlern zu lernen, sich taktisch anzupassen und dann wieder ins Spiel zurückzufinden. Das gibt uns natürlich Mut und Sicherheit", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

In Florida hatte allerdings zunächst Hurrikan "Nicole" die Vorbereitung des DFB-Teams durcheinander gewirbelt. Am Spieltag aber hatte sich das Wetter beruhigt, stürmisch ging es nur auf dem Platz zu.

Vor 16.917 Zuschauern im DRV PNK Stadium beorderte Voss-Tecklenburg Kapitänin Alexandra Popp mit ihrer Kopfball- und Zweikampfstärke ins Mittelfeld, dafür begann Laura Freigang im Sturm. Im Tor stand Merle Frohms, davor Sophia Kleinherne, Felicitas Rauch, Sara Doorsoun und Sjoeke Nüsken in der Viererkette. Das Mittelfeld komplettierten Lina Magull und Lena Lattwein, den Angriff Maximiliane Rall und Klara Bühl.

Erste Akzente durch Magull

Doch sofort entwickelte sich ein temporeiches Spiel. Für Deutschland setzte Spielmacherin Magull (4., 7.) die ersten Akzente. Als aber die Gastgeberinnen den Druck erhöhten, bekam die umformierte DFB-Abwehr ständig Probleme mit dem Weltklassesturm um Alex Morgan.

Kapitänin Lindsey Horan (34., 35.) verpasste gleich doppelt nur knapp die Führung für die USA, Nationaltorhüterin Frohms wurde immer wieder gefordert. Für die EM-Zweiten sorgte nur Magull (45.+1) kurz vor der Pause noch mit einem Freistoß für Torgefahr.

Krumbiegel kommt und trifft

Nach der Pause aber durfte Krumbiegel (TSG Hoffenheim) nach langer Verletzung ihr Comeback im DFB-Trikot geben und setzte gleich Impulse. Nachdem Horan erneut den Pfosten traf, führte der Konter zur deutschen Führung: Bühls Abschluss nach toller Einzelleistung prallte vom Pfosten an Murphys Rücken und so ins Tor.

Die Führung verlieh der DFB-Auswahl sichtlich Aufwind - mit toller Moral gelang der blendend aufgelegten Krumbiegel nach Rapinoes Ausgleich noch der Lucky Punch.

[sid]