Krumbiegel ersetzt verletzte Maier

Nächste verletzungsbedingte Absage für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: Leonie Maier (FC Arsenal) muss für das Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft am 27. Oktober (ab 16 Uhr, live in der ARD) in der Brita-Arena in Wiesbaden aufgrund einer Oberschenkelverletzung passen. Für Maier wurde Paulina Krumbiegel von der TSG Hoffenheim nachnominiert. Krumbiegel stand ursprünglich im Kader der U 20-Frauen, deren beiden Länderspiele gegen Frankreich am Freitag abgesagt worden waren.

Neben Maier hatten zuvor schon Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) und Lena Lattwein (TSG Hoffenheim) angeschlagen abgesagt. Zudem fehlen verletzungsbedingt Giulia Gwinn, Kristin Demann (beide FC Bayern München), Sara Doorsoun, Pauline Bremer (beide VfL Wolfsburg), Isabella Hartig (TSG Hoffenheim) und Turid Knaak (Atletico Madrid).

[as]