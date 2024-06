Kroos: "Wichtig, den ersten Sieg zu bestätigen"

Die deutsche Nationalmannschaft hat schon nach dem zweiten Gruppenspiel der Heim-EM das Achtelfinale erreicht. Nach dem 2:0 (1:0) gegen Ungarn in Stuttgart ist das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit nun sechs Punkten mindestens einer der vier besten Gruppendritten. DFB.de hat die Stimmen zu dem überzeugenden Auftritt gegen unangenehm zu bespielende Magyaren gesammelt.

Toni Kroos: Es ist immer wichtig, den ersten Sieg zu bestätigen. Es war sehr selten, dass wir die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Man hat gesehen, dass es heute schwieriger war als am Freitag gegen Schottland. Aber wir haben die eine oder andere Schwierigkeit überstanden und letztlich souverän gewonnen. Es ist natürlich schön zu sehen, dass die Nationalmannschaft noch in der Lage ist, ein Land "anzuzünden". Es ist ein Statement, in der Gruppe Erster zu werden und es ist wichtig, diesen Lauf beizubehalten. Es gibt keinen Grund, kein Vollgas zu geben. Das hat uns in dem einen oder anderen Turnier gekillt. Wir müssen uns ein Stück weit regenerieren und dann Sonntagabend Vollgas geben. Es soll nicht zu viel Ruhe einkehren. Es gibt wenig Grund, dass jetzt Druck abfällt, weil wir ein größeres Ziel haben als nur das Achtelfinale.

Julian Nagelsmann: Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. So ein Spiel muss man erst mal gewinnen. Die Erwartungshaltung in der Mannschaft und im Stadion waren drei Punkte, die haben wir erfüllt. Alle haben alles gegeben. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich finde, wir hatten in der zweiten Halbzeit eine ganz gute Kontrolle. Beim zweiten Tor haben wir uns den Gegner gut zurecht gelegt und es mit einem schönen Angriff zu Ende gespielt. Am Ende wollte ein Teil von uns noch das dritte Tor machen, ein anderer Teil auf Ballbesitz spielen. Da war es etwas wild. Aber wir können zufrieden sein.

Ilkay Gündogan: Gefühlt wird es immer besser. Wir mussten aber auch einige Schwierigkeiten überstehen, gerade in der ersten Halbzeit. Da hatte Ungarn ein, zwei gefährliche Konter, wo Manu super hält. Aber so ist das Turnier, man muss die gefährlichen Situationen überstehen und eiskalt zuschlagen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann eiskalt runtergespielt. Hoffentlich geht es so weiter.

Manuel Neuer: Der Sieg ist sehr, sehr wichtig. Wir wollten unsere Leistung unbedingt bestätigen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es nicht leicht ist, gegen Ungarn und das zweite Turnier-Gruppenspiel zu bestreiten. Deshalb freut es uns umso mehr, dass wir in Stuttgart so einen dominanten Aufgalopp hatten und souverän gewonnen haben. Die Stimmung ist toll, die Stadien voll, die Stimmung gut. Es freut mich, dass das Turnier Zuhause stattfindet. Deutschland ist immer im Favoritenkreis gesetzt, aber wir haben unsere Hausaufgaben zu erledigen. Der nächste Gruppengegner ist das schwerste Gruppenspiel. Wir wollen den Schwung mitnehmen ins letzte Spiel. Als Mannschaft hatten wir uns schon gegen Schottland die 0 hinten verdient. Umso wichtiger ist die 0 hinten heute.

Maximilian Mittelstädt: Es ist wichtig, dass wir uns nicht ausruhen. Diese Euphorie, die wir jetzt langsam entfacht haben, wollen wir in die nächsten Spiele reintragen. Für uns ist alles drin. Wir haben in zwei Spielen sehr gute Leistungen gezeigt, und wenn wir die in den nächsten Wochen bestätigen, dann können wir Großes erreichen.

