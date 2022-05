Kroos, Braun-Stiftung und Sternsinger spenden für Kinder in der Ukraine

Weltmeister Toni Kroos, die DFB-Stiftung Egidius Braun und das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" unterstützen vom Krieg in der Ukraine betroffene Kinder und deren Familien. Insgesamt 130.000 Euro stellen die beiden Stiftungen für Nothilfen zur Verfügung. Das Geld kommt Projektpartnern des Kindermissionswerks zugute, die den Menschen in der Ukraine zur Seite stehen.

Die Toni-Kroos-Stiftung stellt knapp 30.000 Euro für die psychologische und medizinische Hilfe für Flüchtlingsfamilien in Lwiw bereit. Tausende Binnenvertriebene halten sich aktuell in der Stadt im Westen des Landes auf, vor allem Frauen und Kinder. Viele der Betroffenen sind schwer traumatisiert und benötigen dringend medizinische Hilfe. Das Sheptytsky-Krankenhaus, ein Partner des Kindermissionswerks, hat in Lwiw mobile Teams im Einsatz, die in den Flüchtlingsunterkünften und am Hauptbahnhof den Menschen helfen. Die Teams bestehen aus Ärzten, Krankenschwestern, Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiatern.

"Für uns als Stiftung ist es selbstverständlich, in dieser Situation zu helfen", sagt Toni Kroos, dessen Stiftung seit 2015 kranke Kinder und deren Familien unterstützt. "Speziell Kinder, für die wir uns ja seit einigen Jahren schon einsetzen, leiden natürlich extrem unter diesen Bedingungen, und deshalb wollen wir einen kleinen Teil dazu beitragen, ihren körperlichen und seelischen Zustand hoffentlich zu verbessern."

Braun-Stiftung: 100.000 Euro für Nothilfe in Charkiw

Die DFB-Stiftung Egidius Braun stellt zudem für Nothilfemaßnahmen in der ostukrainischen Großstadt Charkiw 100.000 Euro zur Verfügung. Das Geld stammt aus Spenden, die beim Solidaritätsspieltag im Breitenfußball Ende März gesammelt wurden. Mit der Nothilfe werden rund 3000 Familien in Charkiw erreicht. Die Menschen dort leiden seit Wochen unter den permanenten russischen Bombenangriffen, es herrscht ein Mangel an Lebensmitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln. Der Projektpartner der Sternsinger, die örtliche Caritas-Spes, ist trotz der lebensbedrohlichen Lage vor Ort, um die Menschen zu versorgen und zu evakuieren. Die DFB-Stiftung Egidius Braun hatte bereits kurz nach Beginn des Krieges gemeinsam mit der Stiftung "Die Mannschaft" eine Soforthilfe in Höhe von ebenfalls 100.000 Euro für Sternsinger-Partner in der Ukraine bereitgestellt.

"Gemeinsam mit dem Kindermissionswerk unterstützen wir bereits seit 2001 Kinder in Not in Osteuropa und sind dabei auch in der Ukraine engagiert", betont DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, der Vorsitzende des Vorstandes der DFB-Stiftung Egidius Braun. "Dieses Wirken hatte Egidius Braun damals selbst initiiert. Es ist uns in diesen Zeiten größter Not ein besonders wichtiges Anliegen, solidarisch an der Seite unserer ukrainischen Freundinnen und Freunde zu sein."

Und Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks, sagt: "Wir danken der Toni-Kroos-Stiftung und der DFB-Stiftung Egidius Braun für ihre großzügigen Spenden und ihre wichtige Hilfe für die Mädchen und Jungen in der Ukraine, die aufgrund des russischen Angriffskrieges unermessliches Leid erfahren. Unsere Partner sind weiter unermüdlich im Einsatz, um die Not zu lindern. Wir stehen fest an der Seite der Kinder und an der Seite unserer Partner."

[dfb]