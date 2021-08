Kronenberg und Buttgereit komplettieren Flicks Trainerteam

Andreas Kronenberg wird Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft und komplettiert zusammen mit Mads Buttgereit das Team von Bundestrainer Hansi Flick. Der 46 Jahre alte Schweizer Kronenberg wird zunächst parallel zu seinem Engagement als Torwarttrainer des SC Freiburg Nachfolger von Bundestorwarttrainer Andreas Köpke. Der Bundesligaklub stellt Kronenberg im ersten Jahr unter anderem für die Dauer der Länderspielmaßnahmen und Trainerworkshops frei. Von der kommenden Saison an wechselt der frühere Nachwuchstorwarttrainer des FC Bayern München und des VfB Stuttgart dann zum Deutschen Fußball-Bund (DFB), sein Vertrag läuft bis 2024.

Der 36 Jahre alte Däne Buttgereit, der nach seiner Zeit als Trainer für Standardsituationen des dänischen Erstligisten FC Midtjylland zuletzt Co-Trainer der dänischen U 18-Nationalmannschaft war, wird als externer Experte das Team von Hansi Flick als Spezialtrainer ergänzen.

Bundestrainer Hansi Flick sagt: "Andreas Kronenberg ist ein absoluter Fachmann, durch dessen Schule in zehn Jahren beim SC Freiburg unter anderen ausgezeichnete Bundesligatorhüter wie Oliver Baumann, Roman Bürki, Rafal Gikiewicz, Alexander Schwolow, Mark Flekken und Florian Müller gegangen sind. Er wird über die Nationalmannschaft hinaus eine großartige Verstärkung für den gesamten DFB und seine Auswahlmannschaften sein. Ich bin sehr froh, dass wir ihn für Deutschland gewinnen konnten. Zusammen mit dem Standardexperten Mads Buttgereit, der unsere Mannschaft mit seinen speziellen Fähigkeiten weiter voranbringen wird, ist unser Team mit Blick auf die anstehenden großen Aufgaben und Ziele nun vollständig."

Bierhoff: "Kronenberg nicht nur herausragender Torwarttrainer"

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, sagt: "Andreas Kronenberg ist nicht nur ein herausragender Torwarttrainer. Als studierter Sozialpädagoge hat er mehr als das bloße Geschehen auf dem Rasen im Blick und betrachtet die Entwicklung seiner Sportler ganzheitlich. Er wird sein großes Fachwissen und seine Erfahrung künftig auch in die Direktion Nationalmannschaften und Akademie einbringen und die Ausbildung im Juniorenbereich gemeinsam mit all unseren Torwarttrainern weiterentwickeln. Vielen Dank an Sportvorstand Jochen Saier und den gesamten SC Freiburg, dass Andreas Kronenberg zunächst parallel zu seiner Aufgabe in Freiburg auch für den DFB arbeiten kann. So stelle ich mir die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Verein und Nationalmannschaft vor."

Der frühere Schweizer Juniorennationalspieler Andreas Kronenberg sagt: "Nach den Gesprächen mit Hansi Flick und Oliver Bierhoff freue ich mich auf die neuen Aufgaben. Beim DFB ist viel in Bewegung, und ich möchte mich in die Entwicklung des Torwartspiels einbringen. Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen trete: Andreas Köpke war als Spieler selbst Welt- und Europameister und hat als Torwarttrainer mit der Nationalmannschaft große Erfolge gefeiert. Deutschland ist seit jeher ein Torhüterland. Zusammen mit den vielen hoch qualifizierten Torwarttrainern beim DFB möchte ich mit dazu beitragen, diese Tradition fortzuschreiben. Ich bin dem SC Freiburg für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen zehn Jahren sehr dankbar. Das außergewöhnliche Miteinander zeigt sich auch in der Lösung, zunächst beide Aufgaben mit voller Überzeugung anzugehen."

Jochen Saier, Sportvorstand des SC Freiburg, ergänzt: "Wir hätten Andreas Kronenberg gerne auch über die aktuelle Saison hinaus in Freiburg gehalten, weil er hier seit einem Jahrzehnt herausragende Arbeit leistet. Wir wollen seinem Wunsch, künftig für die deutsche Nationalmannschaft zu arbeiten, aber gerade aufgrund der so wertvollen und vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht im Wege stehen. Von einer erfolgreichen Nationalmannschaft profitiert zudem der gesamte Fußball in Deutschland. Wir haben mit Oliver Bierhoff und Hansi Flick eine für alle Seiten tragfähige und gute Lösung gefunden. Wir sind froh, dass 'Krone' noch eine Saison lang Teil unseres Trainerteams ist."

[dfb]