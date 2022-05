Kromp: "Wir brennen auf die K.o.-Spiele"

Drei Spiele, drei Siege, dreimal zu null, so fällt die Bilanz für die deutschen U 17-Juniorinnen nach der Gruppenphase der UEFA Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina aus. Damit zieht die Mannschaft von DFB-Trainerin Friederike Kromp als Gruppenerste von zwei Vierergruppen ins Halbfinale am 12. Mai (ab 14 Uhr, live auf UEFA.tv) gegen Frankreich ein. Im DFB.de-Interview spricht Kromp über die erfolgreiche Gruppenphase, unvergessliche Momente und das bevorstehende Halbfinale.

DFB.de: Frau Kromp, Ihr Team ist bislang ungeschlagen. Wie fällt ihr erstes Fazit nach der Gruppenphase aus?

Friederike Kromp: Ich bin sehr zufrieden und glücklich, wie wir die Gruppenphase gemeistert haben. Es war uns klar, dass es ganz knappe Spiele werden. Mit Dänemark und den Niederlanden hatten wir gleich zu Beginn zwei starke Gegner, gegen die wir uns durchsetzen konnten. Am Montag hat man gesehen, wie eng sich Dänemark und die Niederlande duelliert haben. Auch das unterstreicht unsere Leistung, die wir in beiden Partien auf den Platz bringen konnten. Hätte mir vor der Europameisterschaft jemand gesagt, nach der Gruppenphase stehen wir da mit neun Punkten und 6:0 Toren, hätte ich das direkt genommen. (lacht) Auch mit der Art und Weise, wie die Mannschaft bisher aufgetreten ist, sind wir sehr zufrieden. Wir freuen uns auf die bevorstehenden K.o.-Spiele! Es war unser Ziel, diese zu erreichen und zwei weitere Topspiele bestreiten zu dürfen.

DFB.de: Was hat Ihnen bisher besonders am Auftritt ihrer Mannschaft gefallen?

Kromp: Besonders hat mir gefallen, wie sie die Herausforderungen als Team angenommen haben. Uns war es wichtig, von Spiel zu Spiel zu schauen und in der Spielphilosophie bei uns zu bleiben. Wir wollten den Schwung und den Spirit aus der Qualifikation mitnehmen und auf den Platz bringen. Uns ist es seit dem ersten Spiel gelungen, eine gute Mischung aus Anspannung und spielerischer Lockerheit zu finden. Wir haben zwei frühe Tore (3. und 10. Spielminute, Anm. d. Red) gemacht und das von beiden Seiten sehr intensiv geführte Spiel gegen gute und fordernde Däninnen seriös zu Ende gespielt. Das war ein guter erster Auftritt meiner Mädels. Dann folgte das Spiel gegen die Niederlande, bei dem wir dominiert und am Ende zurecht gegen spielstarke Niederländerinnen gewonnen haben.

DFB.de: Bereits nach dem zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlade (2:0) stand fest, dass Ihr Team frühzeitig das Halbfinalticket gelöst hat. Im letzten Gruppenspiel trafen Sie auf die Gastgeberinnen – ein besonderes Spiel?

Kromp: Es ist immer etwas besonders gegen die Gastgeberinnen zu spielen. Auch für die bosnische Mannschaft war es emotional, ein EM-Spiel zuhause in diesem Rahmen bestreiten zu dürfen. Wir waren darauf vorbereitet, dass sie nochmal alles daransetzen würden, sich gebührend zu verabschieden. Gleichzeitig waren wir in der glücklichen Situation, dass wir bereits als Gruppenerster feststanden. Wir wollten das Spiel natürlich wie die anderen unbedingt gewinnen, konnten Spielerinnen, die bisher noch nicht auf viel Spielzeit kamen wichtige Erfahrungen und EM-Spielminuten geben.

DFB.de: Mit Ihrer Einwechslung von Doppeltorschützin Mara Alber hatten Sie beim letzten Gruppenspiel ein besonders glückliches Händchen?

Kromp: Wir haben über die gesamte Spielzeit dominiert und es war eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt. Am Ende standen 39:0 Torschüsse für uns. Mara ist sehr gut in das Turnier gestartet und hat sowohl gegen Dänemark als auch gegen die Niederländerinnen zwei sehr gute Leistungen gezeigt. Bisher hatte sie hier nur noch nicht getroffen, da freut man sich natürlich als Trainerin, wenn sie sich dann mit zwei tollen Toren belohnt und somit das Spiel für uns entscheiden konnte.

DFB.de: Für alle Spielerinnen ist es die erste Endrunde ihrer jungen Karriere. Wie erleben Sie die Arbeit mit den Spielerinnen und die Stimmung in der Mannschaft?

Kromp: Das stimmt, es ist das erste große Turnier auf internationalem Parkett für all meine Spielerinnen hier. Auch im Trainer*innen- und Staff-Team ist es für viele die erste EM-Endrunde. Das ist etwas ganz Besonderes und bringt Aufregung, Anspannung, aber auch ganz viel Vorfreude und Begeisterung mit sich. Für mich persönlich ist es die fünfte Europameisterschaft, bei der ich dabei sein darf, davon die erste als Cheftrainerin. Man wächst als Mannschaft nochmal enger zusammen, weil man diese Herausforderungen gemeinsam angeht und Erlebnisse teilt, wie zum Beispiel die besondere Anspannung vor dem ersten EM-Spiel gegen die Däninnen oder auch die lautstarke Unterstützung von Familie und Freunden beim Spiel gegen die Niederlande. Das sind Momente, die man nie vergisst. Das alles gemeinsam zu erleben, schafft eine besondere Bindung. Dafür sind wir alle sehr dankbar und genießen hier jeden Tag im Team zusammen!

DFB.de: Wie bereiten Sie die Mannschaft auf das bevorstehende Halbfinale am Donnerstag gegen Frankreich vor?

Kromp: Wir haben viele Eindrücke von Frankreich, unter anderem vom letzten Spiel gegen Spanien. Diese gilt es zu sortieren und aufs Wesentliche zu reduzieren, um unseren Spielerinnen Relevantes mit an die Hand zu geben. Sie sollen sich gut vorbereitet fühlen und wissen, was auf sie zukommt. Dann geht es aber vor allem auch wieder darum, uns wieder auf unser Spiel und unsere Stärken zu konzentrieren, um mit voller Energie und vollem Siegeswillen in das Halbfinale zu gehen.

DFB.de: Mit welchem Gefühl blicken Sie auf das Halbfinale?

Kromp: Bisher haben wir ein sehr gutes Turnier gespielt. Wir haben eine souveräne Vorrundenbilanz und eine schwierige Gruppe gemeistert. Schon jetzt können wir stolz auf das Geleistete sein! Wir sind unter den besten vier Teams Europas. Das nimmt uns niemand mehr, das habe ich den Mädels auch gesagt. Natürlich brennen wir jetzt aber auf die folgenden K.o.-Spiele und werden alles daransetzen, dass unsere EM-Reise erfolgreich weitergeht. Wir haben noch zwei Finalspiele vor uns. Wenn wir unsere Stärken gegen Frankreich auf den Platz bringen, bin ich guter Dinge, dass wir das Spiel erfolgreich gestalten werden. Denn natürlich wollen wir unbedingt ins Finale! Es wird sicherlich ein Topspiel, weil auch Frankreich viel Qualität in den eigenen Reihen hat. Nicht umsonst stehen sie unter den letzten Vier. Wir sind voller Vorfreude auf den Endspurt und freuen uns riesig auf das Halbfinale am Donnerstag!

