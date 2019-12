Kromp über Schweden: "So gut wie lange nicht mehr"

Mit einem fulminanten 4:0 gegen Spanien sind die deutschen U 17-Juniorinnen am Mittwoch in das Vier-Nationen-Turnier in Schweden gestartet. Zeit zum Jubeln hatte die Mannschaft von DFB-Trainerin Friederike Kromp allerdings nicht, denn heute (ab 17 Uhr) wartet in Halmstad mit dem Duell gegen die Gastgeberinnen gleich die nächste Herausforderung.

Die deutsche Aufstellung: Matuszek - Gräwe, Sterner, Kroflin, Adigo, Neß, Mattner-Trembleau, Kowalski, Büchele, Wamser, Wohner

"Schweden hat im Hinblick auf die Heim-EM eine super Mannschaft", sagt Kromp. "Ich habe das Team beim Nordic Cup gesehen und war sehr beeindruckt. Die Schwedinnen sind so gut wie lange nicht mehr. Es wird ein gutes Duell auf Augenhöhe - ähnlich wie gegen Spanien, aber in anderer Form und mit einer anderen Spielanlage des Gegners."

Zum Abschluss des Turniers steht am Dienstag (ab 18 Uhr) erneut in Varberg beim Vergleich mit den USA ein weiterer Hochkaräter für den deutschen Nachwuchs an.

