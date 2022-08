Kromp mit 24 Spielerinnen zum WM-Test

Die U 17-Europameisterinnen des Jahrgangs 2005 bereiten sich vom 29. August bis 2. September in Spanien in ihrem zweiten Vorbereitungslehrgang auf die U 17-Weltmeisterschaft in Indien (4. - 31.10.2022) vor. Dabei steht für die Mannschaft von DFB-Trainerin Friederike Kromp am 31. August (ab 16.30 Uhr) auch ein Länderspiel gegen die Auswahl der USA an.

Am heutigen Freitag hat Kromp ihren 24-köpfigen Kader für die Maßnahme nominiert, zwei weitere Spielerinnen stehen auf Abruf bereit.

"Glücklich, dass wir uns vor der WM mit den USA messen dürfen"

"Wir sind glücklich darüber, dass wir uns knapp vier Wochen vor der Weltmeisterschaft mit den US-Amerikanerinnen messen dürfen. Das Team gewann dieses Jahr souverän und eindrucksvoll die CONCACAF-Meisterschaft und gilt bei der anstehenden WM nicht nur deshalb als eine der Favoriten", sagt Kromp. "Wir sind sehr froh, dass wir im Rahmen ihrer zweiwöchigen Spanienreise - in der sie auch zweimal gegen die spanische Auswahl testen - unseren ersten interkontinentalen Test als sehr wertvolle Erfahrung kurz vor dem Turnier bestreiten können."

Die DFB-Auswahl trifft in der WM-Vorrunde am 11. Oktober zunächst auf Nigeria. Dann folgt am 14. Oktober (beide ab 16.30 Uhr MESZ) das Duell mit Chile, ehe zum Abschluss am 17. Oktober, ab 13 Uhr MESZ Neuseeland letzter Gegner sein wird. Alle Partie finden in Goa statt.