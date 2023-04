Kromp mit 24 Spielerinnen gegen Irland

Für die U 16-Juniorinnen steht vom 8. bis 12. Mai mit der Reise zum Lehrgang in Irland und dem Länderspiel gegen die Gastgeberinnen am 11. Mai (ab 18 Uhr) in Dublin die vorletzte Maßnahme der Saison an. DFB-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp hat nun ihr Aufgebot mit drei Torhüterinnen und 21 Feldspielerinnen für die Reise auf die "Grüne Insel" nominiert.

"Nach den erfolgreichen Länderspielen Anfang Februar beim UEFA Development Tournament in Portugal freuen wir uns, mit dem Kader nun weiterzuarbeiten und die nächsten internationalen Erfahrungen in Dublin sammeln zu können", sagt Friederike Kromp. "Zusammen mit der Länderspielreise im Juni nach Österreich und den beiden Spielen dort werden wir einen gewinnbringenden und aufschlussreichen Saisonabschluss mit dem Jahrgang 2007 im U 16-Bereich haben."

Es ist für die U 16 die sechste internationale Partie des Länderspieljahres, bislang ist die Bilanz mit drei Siegen - davon einem nach Elfmeterschießen gegen England -, einem Remis und nur einer Niederlage positiv. Im letzten Lehrgang vom 5. bis 14. Juni warten dann noch zwei weitere Länderspiele gegen die Auswahl Österreichs.