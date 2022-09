Kromp mit 21 Spielerinnen zur WM nach Indien

Für die U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2005 wird es ernst: Für die anstehende U 17-Weltmeisterschaft in Indien (4. bis 31. Oktober 2022) hat Trainerin Friederike Kromp ihren 21-köpfigen Kader nominiert. Sechs weitere Spielerinnen stehen für den aktuellen Europameister auf Abruf bereit.

"Schon jetzt blicken wir auf zwei sehr intensive und überaus erfolgreiche zwei Jahre mit dem Jahrgang 2005 zurück. Wir sind nun in der glücklichen Lage, innerhalb von weniger als zwölf Monaten bereits unser viertes Turnier mit dieser besonderen Mannschaft spielen zu dürfen", sagt Kromp.

"Bis zum Ende im Turnier bleiben"

Nach zwei erfolgreichen EM-Qualifikationsturnieren und der im Mai gewonnenen U 17-Europameisterschaft reist die DFB-Auswahl nun als eines von drei europäischen Teams zur WM nach Indien. "Wir freuen uns sehr darauf, uns mit den besten Teams aller Kontinente messen zu dürfen. Unser Ziel für die WM ist klar: Wir wollen die gemeinsame Zeit in Indien maximieren und bis zum Ende im Turnier bleiben. Dafür gilt es, dass wir uns schnell wieder finden und mit den Rahmenbedingungen vor Ort in kurzer Zeit klarkommen", so Kromp.

Die DFB-Auswahl trifft in der Gruppenphase der WM am 11. Oktober zunächst auf Nigeria. Dann folgt am 14. Oktober (beide ab 16.30 Uhr MESZ) das Duell mit Chile, ehe zum Abschluss am 17. Oktober, ab 13 Uhr MESZ Neuseeland letzter Gegner sein wird. Alle Partie finden in Goa statt.

[hr]