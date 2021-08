Kromp lost zweite Runde am 30. August aus

Die Auslosung der zweiten DFB-Pokalrunde der Frauen findet am 30. August (ab 14 Uhr, live auf DFB-TV und bei Facebook) statt. Dann greifen auch die zehn bestplatzierten Teams der zurückliegenden Spielzeit der FLYERALARM Frauen-Bundesliga ins Spielgeschehen ein, die in Runde ein Freilos hatten. Friederike Kromp, Trainerin der U 17-Juniorinnen, wird in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main als Losfee fungieren. Die Spiele werden vom 25. bis 27. September 2021 ausgetragen.

In den ersten beiden Pokalrunden wird in regional ausgelosten Gruppen gespielt. Die Zuteilung der qualifizierten Mannschaften zu diesen Gruppen erfolgte durch den DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball nach geografischen Gesichtspunkten.

[dfb]