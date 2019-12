Kromp: Duell mit Spanien "ein Gradmesser"

Am Mittelmeer legen die U 17-Juniorinnen die Grundlagen für das Länderspieljahr 2020. Im Wintertrainingslager im spanischen Salou unweit von Barcelona bereitet sich die DFB-Auswahl vom 11. bis 19. Januar auf die zweite EM-Qualifikationsrunde vor und bestreitet in diesem Rahmen am 16. Januar (ab 11 Uhr) ein Länderspiel gegen Gastgeber Spanien. Dafür hat DFB-Trainerin Friederike Kromp nun drei Torhüterinnen sowie 23 Feldspielerinnen berufen. Acht weitere Talente stehen auf Abruf parat.

"Gegen den amtierenden U 17-Juniorinnen-Weltmeister zu spielen, ist eine besondere Herausforderung, auf die wir uns sehr freuen", sagt Kromp. "Das Spiel wird auf unserem Weg zur Vorbereitung auf die Eliterunde im März in den Niederlanden ein aufschlussreicher Gradmesser sein."

[dfb]