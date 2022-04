Kromp beruft EM-Kader: "Wir fiebern dem Turnier entgegen"

Keine drei Wochen mehr, dann wollen die deutschen U 17-Juniorinnen bei der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina (3. bis 15. Mai 2022) den Titel von 2019 verteidigen. Der Kader, mit dem DFB-Trainerin Friederike Kromp ins Turnier startet, steht nun fest: Insgesamt 20 Spielerinnen gehören zum Aufgebot, sieben weitere Spielerinnen stehen auf Abruf bereit. Die EM-Qualifikation hatte die deutsche Juniorinnen-Auswahl sowohl in der ersten als auch zweiten Qualifikationsrunde ohne Punktverlust abgeschlossen.

"Die zweite Qualifikationsrunde ist gerade einmal zwei Wochen her, letzte Woche folgte direkt die Gruppenauslosung und nun sind wir schon kurz vor dem Turnierstart", sagt Kromp. "Die finalen Kaderentscheidungen sind getroffen und kommuniziert, nun fiebern wir alle dem Turnierstart entgegen."

"Wollen bis zum Ende dabei sein"

Kromp weiter: "Aufgrund der Coronapandemie wird es für all meine 20 Spielerinnen die erste EM-Endrunde ihrer noch jungen Karriere sein. Darauf haben sie und auch wir im Team ums Team lange hingearbeitet. Wir haben unter anderem gemeinsam sechs erfolgreiche Qualispiele bestritten und nun werden wir alles daran setzen, erneut auf den Punkt da zu sein, zu performen und bis zum Ende in Sarajevo dabei zu bleiben."

Das erste Spiel in Gruppe A bestreitet das deutsche Team am 3. Mai (ab 14 Uhr) in Zenica gegen Dänemark. Es folgt ein weiteres Nachbarschaftsduell am 6. Mai (ab 20 Uhr) in Sarajevo gegen die Niederlande, ehe es zum Abschluss der Vorrunde am 9. Mai (ab 14 Uhr) ebenfalls in Sarajevo gegen Gastgeber Bosnien und Herzegowina geht. Das Halbfinale wird am 12. Mai, das Finale am 15. Mai in Sarajevo ausgetragen. Zu allen Spielen sind Zuschauer zugelassen, der Eintritt ist frei.

[dfb]