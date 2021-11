Kroatin Martincic leitet Duell gegen Liechtenstein

Premiere in Wolfsburg: Zum ersten Mal in der Länderspielgeschichte wird eine Partie der deutschen Nationalmannschaft von einer Schiedsrichterin geleitet. Die UEFA setzte die Kroatin Ivana Martincic für das WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gegen Liechtenstein an.

Unterstützt wird sie an den Seitenlinien von ihrer Landsfrau Sanja Rodak Karsic und ihrem Landsmann Goran Pataki. Als Vierter Offizieller wurde der Kroate Igor Pajac nominiert, auch Video-Assistent Duje Strukan und sein Assistent Bojan Zobenica kommen aus Kroatien.