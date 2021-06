Krimi in Bukarest: Schweiz siegt im Elfmeterschießen

Die Schweiz hat durch einen Sieg gegen Weltmeister Frankreich erstmals das Viertelfinale einer EM erreicht. Die Eidgenossen bezwangen den Finalisten von 2016 in Bukarest in einem spektakulären Achtelfinale 5:4 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 3:3 (3:3, 1:0) gestanden. Nächster Gegner am Freitag in St. Petersburg ist Spanien.

Der Ex-Frankfurter Haris Seferovic (15.) hatte die Schweizer zunächst in Führung gebracht, danach verpasste Ricardo Rodriguez in der 55. Minute mit einem verschossenen Foulelfmeter das 2:0. Fast im Gegenzug schlug Frankreich durch Karim Benzema mit einem Blitz-Doppelpack (57., 59.) zurück, Paul Pogba erhöhte (75.). Erneut Seferovic (81.) und Mario Gavranovic (90.) glichen in der Schlussphase der regulären Spielzeit für die Schweiz aus.

Im Elfmeterschießen verwandelten alle Schützen, ehe Kylian Mbappé mit dem letzten Strafstoß an Keeper Yann Sommer scheiterte.