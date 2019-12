Kreative Standards wie das DFB-Team

Eckball in der 49. Minute: Toni Kroos spielt die Ecke von rechts flach und in Richtung Strafraum Mitte. Matthias Ginter lässt den Ball passieren und Leon Goretzka, der sich zuvor aus dem Pulk rund um den Elfmeterpunkt nach hinten abgesetzt hat, erzielt mit einem zielgenauen Flachschuss in die ballferne Ecke das vorentscheidende 2:0.

Eckbälle sind ein probates Mittel, um schnell zum Torerfolg zu kommen. Wir haben einige Varianten zusammengestellt, die sich sowohl für das Spiel gegen einen Gegner mit einer Raum- als auch einer Gegnerdeckung eignen. Mindestens zwei Varianten sollte man stets in petto haben. Aber aufgepasst: Lieber wenige Varianten möglichst perfekt einstudieren, als sich mit zu vielen Möglichkeiten zu verzetteln.

