Kreative Dribbelkünstler ausbilden

Spieler, die variantenreich fintieren und damit einen Gegner austricksen können, vermitteln Spaß am Spiel. Aber nicht nur der Faszination wegen, sondern als Erfolgsgarant sind talentierte Dribbelkünstler enorm wichtig. Denn mit ihren individuellen Fähigkeiten können sie gegnerische Spieler überwinden, den Defensivverbund destabilisieren und so neue Anschlussoptionen für das Herausspielen und Verwerten von Torchancen kreieren.

In den aktuellen Einheiten von DFB-Training online steht daher in vielen Alterklassen das gegnerüberwindende Dribbling im Mittelpunkt. Dabei werden die Akteure mit zahlreichen Spielsituationen konfrontiert, die sie mit viel Mut und Vertrauen in ihr Können zielstrebig lösen müssen. Einzig die E-Junioren und die Bambini legen den Fokus auf andere Trainingsinhalte. Bei den E-Junioren dreht sich alles um das Passspiel in Verbindung mit Torschuss. Dabei ermöglichen die Wettbewerbe und Spielformen zahlreiche Wiederholungen. Die Jüngsten tauchen in die Welt der Zauberer ab. Mithilfe von Leibchen müssen sie abwechslungsreiche Geschicklichkeitsaufgaben erfüllen.

