Krahn zur "Spielerin des Spiels" gewählt

Mit starken Abwehraktionen brachte Annike Krahn die französischen Angreiferinnen im WM-Viertelfinale (1:1, 5:4 i.E.) über 120 Minuten immer wieder zur Verzweiflung. Dies hat auch bei den Usern auf DFB.de in der Abstimmung zur "Spielerin des Spiels" des Fan Club Nationalmannschaft powered by Coca-Cola Eindruck hinterlassen. So setzte sich Krahn im Voting gegen "Elfmetertöterin" Nadine Angerer sowie die gleich doppelt nervenstarke Elfmeterschützin Celia Sasic durch.

Die 29 Jahre alte Innenverteidigerin bekam 1654 der abgegebenen 3334 Stimmen. Umgerechnet ergibt dies einen Anteil von 49,6 Prozent. Angerer landete mit 40,9 Prozent der Stimmen nicht weit dahinter. Angreiferin Celia Sasic bekam als Drittplatzierte immerhin 9,4 Prozent.