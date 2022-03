Kracher im Halbfinale: Bayern München empfängt VfL Wolfsburg

Im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen kommt es zum absoluten Topspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg, der letztjährige Pokalsieger und Tabellenzweite ist beim letztjährigen Deutschen Meister und Spitzenreiter zu Gast. Losfee Laura Nolte, Olympiasiegerin im Zweierbob, loste zudem das Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FFC Turbine Potsdam aus.

Im Viertelfinale haben der FC Bayern München, der VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam ihre Aufgaben souverän gemeistert: Bayern gewann 9:1 bei Carl Zeiss Jena, Wolfsburg siegte 7:0 gegen den SC Sand und Potsdam besiegte Zweitligist SV Henstedt-Ulzburg 7:0. Einzig Bayer 04 Leverkusen entschied die Viertelfinalpartie bei der SGS Essen nicht in der regulären Spielzeit für sich, sondern erst nach Verlängerung mit 2:1.

Seriensieger des DFB-Pokals der Frauen ist der VfL Wolfsburg - ganze siebenmal in Folge gewannen die "Wölfinnen" den prestigereichen Wettbewerb. Der FC Bayern München stand zuletzt 2017/2018 im DFB-Pokalfinale, unterlag Wolfsburg damals 2:3 im Elfmeterschießen. Der letzte DFB-Pokalsieg der Münchnerinnen liegt zehn Jahre zurück, 2011/2012 schlugen sie den 1. FFC Frankfurt 2:0 im Finale. Der 1. FFC Turbine Potsdam erreichte letztmals 2014/2015 ein DFB-Pokalendspiel, verlor damals aber sein viertes Finale in Folge (0:3 gegen den VfL Wolfsburg). Der jüngste Pokalsieg Potsdams war 2005/2006 (2:0 gegen den 1. FFC Frankfurt im Finale). Noch nie im Finale des seit 1980/1981 ausgetragenen Wettbewerbs war Bayer 04 Leverkusen, mit einem Sieg am 17./18. April würden die Leverkusenerinnen ihre Endspiel-Premiere am 28. Mai im Kölner Rhein-Energie-Stadion geben.

Das DFB-Pokalhalbfinale der Frauen

FC Bayern München - VfL Wolfsburg

Bayer 04 Leverkusen - 1. FFC Turbine Potsdam

[dfb]