Kostenloses Seminar zur Online-Vereinsverwaltung "DFBnet Verein"

Mit der "Vereinsheim"-Serie weisen wir auf interessante kostenlose Online-Seminare der Landesverbände und DFB-Partner hin. Im elften Teil der Serie geht es um die Anwendung "DFBnet Verein". Das einstündige Online-Seminar findet am Donnerstag, 18. November 2021, ab 19 Uhr statt. Interessierte können sich hier über das Formular anmelden. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 17. November, um 12 Uhr.

Referent Matthias Ratzel aus der Abteilung "DFBnet Fußballmanagement" führt in die Grundfunktionen und -einstellungen der Anwendung DFBnet Verein ein. Dazu gehört, wie man Beiträge bucht, Beitragsrechnungen stellt oder SEPA-Lastschriftdateien erstellt. Zudem erklärt er, wie die "Altdatenübernahme" – also die Übernahme der Mitgliederdaten mittels Import in DFBnet Verein – funktioniert.

Insbesondere für Geschäftsführer*innen, Vorsitzende, Kassenwarte und Schatzmeister*innen ist das Online-Seminar hilfreich im Hinblick auf die Organisation des Vereins.

Zeitnah vor der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer*innen per E-Mail einen Zugangslink zum Videokonferenzprogramm und eine Anleitung, wie sie sich in das Online-Seminar einwählen können. Infos zu DFBnet Verein findet ihr hier.

[mam]