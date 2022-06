Kostenlose Deutschland-Jackets für Fan-Club-Mitglieder

Wenn unser DFB-Team bei den Nations-League-Heimspielen in München und Mönchengladbach antritt, wartet auf unsere Fan-Club-Mitglieder eine besondere Überraschung. Am Fan-Club-Zelt bekommen Fans gegen Vorlage ihres Fan-Club-Mitgliedsausweises ein schwarz-rot-goldenes Deutschland-Jacket. Und das komplett kostenlos. Die auffälligen Kleidungsstücke sind so lange der Vorrat reicht in den Größen S bis XXL erhältlich.

Bis Ende vergangenen Jahres wurden die Jackets von der Germany-Jacket GmbH vertrieben, dann musste das Unternehmen coronabedingt schließen. Aufgrund der engen Verbundenheit zum Fan Club kam Gründer Karl-Heinz Fischer auf die Idee, den Restbestand über den Fan Club Nationalmannschaft an seine Mitglieder im Stadion zu verteilen. "Das ist für uns natürlich eine große Freude und Ehre zugleich und lässt die Germany-Jackets in gewissem Sinne auch weiterleben", sagt der 60-Jährige stolz.

Karl-Heinz' Familie ist seit elf Jahren Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft. Obwohl die Fischers bereits über 25 Jahre in der Schweiz leben, besuchen sie regelmäßig die Länderspiele unserer Nationalmannschaft. Auch beim Nations-League-Heimspiel gegen England in der Münchner Allianz Arena werden sie live dabei sein und gespannt ins Stadionrund blicken, wie viele Deutschland-Jackets auf den Rängen zu sehen sind.

[rd]