KoRo wird neuer Lizenzpartner der Männer-Nationalmannschaft

Die Lebensmittelmarke KoRo ist neuer Lizenzpartner der deutschen Männer-Nationalmannschaft in der Produktkategorie Snacks. Passend zur Heim-EM 2024 gibt es vier Snacks des Berliner Unternehmens mit offiziellem DFB-Branding. Ob beim Public Viewing, im Stadion oder zu Hause auf der Couch - für jeden Fan ist das Richtige dabei.

Highlight ist der Salzige Snack-Mix - er bietet die perfekte Mischung aus Snack-Klassikern wie Salzbrezeln, Erdnüssen im würzigen Teigmantel sowie Mini-Nachos und hat einen hohen Ballaststoffgehalt. Zusätzlich wird es vegane Snack-Bestseller wie Bio Linsenchips mit Meersalz, einen glutenfreien Raw Bar Mango-Chia und den Bio Energy Ball Kakao und Himbeere im offiziellen DFB-Branding geben. Alle Produkte sind vegetarisch und bieten vollen Genuss - ganz ohne Geschmacksverstärker oder zugesetzten Zucker. Die DFB-Snacks von KoRo sind bei ausgewählten Einzelhandelspartnern wie REWE, Edeka und Globus erhältlich und können auf www.korodrogerie.de/dfb-2024 bestellt werden.

Über KoRo: KoRo wurde 2014 in Berlin mit der Idee gegründet, durch das Überspringen von Handelsstufen, effiziente Prozessabläufe und Großpackungen in schlichtem Design hochwertige Lebensmittel zu fairen Preisen anzubieten. Dieser Grundidee ist das Unternehmen treu geblieben und hebt sich heute vor allem dank innovativer Produkte mit Fokus auf Clean Label Snacking und Functional Food von Wettbewerbern ab. Erklärtes Ziel ist es, wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit miteinander zu verknüpfen. Dies will KoRo im Wesentlichen durch direktere Zusammenarbeit mit Erzeuger*innen und Landwirt*innen und die Verkürzung der Lieferketten vorantreiben. Die Produkte werden im eigenen Onlineshop unter www.koro.com sowie im stationären und Online-Handel verkauft.

[dfb]