Kontrollausschuss ermittelt gegen Dortmunds Bellingham

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat ein Ermittlungsverfahren gegen Jude Bellingham eingeleitet. Der Spieler von Borussia Dortmund hatte nach der Bundesligapartie gegen Bayern München am Samstag in einem TV-Interview über Schiedsrichter Felix Zwayer gesagt: "Du gibst einem Schiedsrichter, der schon vorher mal Spiele geschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?"

Bellingham wurde nun im ersten Schritt vom DFB-Kontrollausschuss angeschrieben und zu einer zeitnahen Stellungnahme zu seiner Aussage aufgefordert. Nach Vorliegen und Auswertung der Stellungnahme wird der Kontrollausschuss über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden.