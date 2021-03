Kontrollausschuss ermahnt Reus nach Interview-Aussagen

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Marco Reus angeschrieben und ermahnt. Der Kapitän des Bundesligisten Borussia Dortmund hatte sich im Anschluss an das Bundesligaspiel bei Bayern München am Samstag in mehreren TV-Interviews abwertend in Richtung des Schiedsrichterteams geäußert.

Reus wurde vom Kontrollausschuss aufgefordert, sich künftig in seiner Wortwahl zu mäßigen und seiner Vorbildfunktion als Mannschaftskapitän vollumfänglich gerecht zu werden. Im Wiederholungsfall müsse sonst mit einer Anklageerhebung vor dem DFB-Sportgericht gerechnet werden.