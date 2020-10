Kommender Spieltag der B-Juniorinnen-Bundesliga ausgesetzt

Der kommende Spieltag der B-Juniorinnen-Bundesliga wird ausgesetzt. Darauf verständigte sich Silke Raml, die Vorsitzende des DFB-Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, mit den Staffelleiter*innen der B-Juniorinnen-Bundesliga. Mit dieser Entscheidung orientiert sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an den Beschlüssen der Bund-Länder-Zusammenkunft vom vergangenen Mittwoch und den Empfehlungen, diese möglichst schnell umzusetzen, um die Covid-19-Pandemie einzudämmen.

Silke Raml sagt: "Die Entscheidung, die Spielpaarungen für das kommende Wochenende in allen Staffeln der B-Juniorinnen-Bundesliga abzusetzen, ist uns nicht leicht gefallen, da den Spielerinnen generell die Möglichkeit gegeben werden soll, auf dem Platz Fußball zu spielen und dort ihre persönliche sowie individuelle Entwicklung voranzutreiben. Allerdings sind in der aktuellen Situation auch immer die allgemeine Verfügungslage sowie das Pandemiegeschehen miteinzubeziehen. Deshalb haben wir uns für eine Aussetzung des Spielbetriebs in der B-Juniorinnen-Bundesliga am kommenden Wochenende entschieden."

Am heutigen Freitag beraten der DFB-Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball und DFB-Ausschuss Frauen-Bundesligen über den Umgang mit den Beschlüssen hinsichtlich des weiteren Spielbetriebs in der B-Juniorinnen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga im November. Eine abschließende Entscheidung trifft das DFB-Präsidium Anfang kommender Woche.