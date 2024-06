"Können stolz sein auf eine begeisternde internationale Reise"

Borussia Dortmund hat das Finale der Champions League gegen Real Madrid verloren. Gegen den spanischen Rekordsieger unterlag der Bundesligist in einem packenden Spiel trotz großem Kampf 0:2 (0:0). Mit dem Sieg im Endspiel sichert sich Real Madrid zum 15. Mal den Triumph im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler würdigen trotz der Finalniederlage die herausragende Europapokalsaison der Dortmunder und gratulieren Real Madrid und den beiden deutschen Nationalspielern Toni Kroos und Antonio Rüdiger zum Titel.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Borussia Dortmund kann stolz auf die zurückliegende Champions-League-Saison sein. Daran ändert auch die Niederlage im Endspiel gegen Real Madrid nichts. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic lebt Tugenden vor, ohne die der Fußball weit weniger bedeutend wäre: Teamgeist, Leidenschaft und Spielfreude. So sehr ich mit den Dortmundern fühle, möchte ich doch auch unseren Nationalspielern bei Real Madrid, Toni Kroos und Antonio Rüdiger, zu ihrem Erfolg gratulieren. Sie haben gewiss nicht nur in mir die Vorfreude auf die EURO im eigenen Land, bei der wir Spieler aus Dortmund und Madrid gemeinsam im deutschen Trikot erleben werden, noch einmal gesteigert."

Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Herzlichen Glückwunsch an Toni Kroos und Antonio Rüdiger zum Gewinn der Champions League! Mit dem sechsten Titel in der Königsklasse vom Vereinsfußball abzutreten, ist einzigartig und ein würdiger Abschied für einen Ausnahmespieler wie Toni Kroos. Ich freue mich darauf, ab Dienstag mit dem gesamten Team hart daran zu arbeiten, dass er bei der Heim-EM auch mit der Nationalmannschaft den verdienten Abschied bekommt. Dann stoßen auch Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck zur Mannschaft, für die es mir sehr leidtut, dass sie ihre Saison mit Borussia Dortmund nicht mit dem Champions-League-Titel krönen konnten. Sie können dennoch stolz sein auf eine begeisternde Leistung, nicht erst in Wembley."

DFB-Sportdirektor Rudi Völler: "Es ist schade für den deutschen Fußball, dass Borussia Dortmund und unsere EM-Fahrer Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck in Wembley nicht den letzten Schritt zum Champions-League-Titel gehen konnten. Aber sie standen zurecht im Finale und können stolz sein auf eine begeisternde internationale Reise. Herzlichen Glückwunsch an Toni Kroos und Antonio Rüdiger zum Titelgewinn. Dass Toni Kroos in seinem letzten Spiel für Real Madrid den Champions-League-Titel holt, ist eine fantastische Geschichte. Unsere Nationalspieler vom BVB werden wir in der kommenden Woche in Herzogenaurach aufbauen und dann voll angreifen, um alle zusammen noch einen Titel zu gewinnen."

