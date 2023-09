Premierentor: Leipzig erzielt in Köln seinen ersten Bundesligatreffer

Köln startet mit Heimsieg gegen Leipzig

Der 1. FC Köln hat das Debüt von Aufsteiger RB Leipzig in der Google Pixel Frauen-Bundesliga verdorben. Das Team des neuen FC-Trainers Daniel Weber landete am 1. Spieltag einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den Liganeuling aus Sachsen und legte damit einen gelungenen Saisonauftakt hin.

Vor 2100 Zuschauer*innen im Franz-Kremer-Stadion am Geißbockheim gelang Marleen Schimmer (5.) der frühe Führungstreffer für die Kölnerinnen. Nach dem Ausgleich durch Leipzigs Zugang Sandra Starke (13.) sorgte Kölns Spielführerin Sharon Beck (62.), die schon das erste Tor vorbereitet hatte, für den Endstand. Beide Teams beendeten die Partie mit nur zehn Spielerinnen. Die Leipzigerin Julia Landenberger sah wegen wiederholten Foulspiels ebenso die Gelb-Rote Karte (66.) wie später Kölns Martyna Wiankowska, die einen Freistoß zu früh ausgeführt hatte (81.).

"Wir waren sehr gut vorbereitet und sind froh, dass wir einen erfolgreichen Start hingelegt haben", sagte Kölns Trainer Daniel Weber im Interview mit MagentaSport. "Wir wollen in dieser Saison begeisternden Fußball spielen und möglichst frühzeitig den Klassenverbleib schaffen. Wir wissen aber auch, dass es bis dahin ein weiter Weg ist."

Sandra Starke erzielt Leipzigs erstes Bundesligator

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und gingen schon früh in Führung. Nach einer weiten Linksflanke von Sharon Beck war Marleen Schimmer (5.) am zweiten Pfosten zur Stelle und traf volley zum 1:0. Für die 22 Jahre alte Angreiferin war es das erste Tor in der Google Pixel Frauen-Bundesliga.

Die Leipzigerinnen zeigten sich jedoch nur wenig geschockt und nutzten ebenfalls ihre erste echte Torchance. Nach einem Eckball war die vom DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg verpflichtete Nationalspielerin Sandra Starke (13.) per Kopf erfolgreich und erzielte damit das erste Bundesligator für RB Leipzig überhaupt. FC-Torhüterin Jasmin Pal, die kurz zuvor verletzungsbedingt behandelt werden musste, hatte keine Abwehrmöglichkeit.

Zwei Minuten nach dem Ausgleich hätte Sandra Starke ihr Team sogar in Führung bringen können, setzte ihren Schuss nach Vorarbeit von Lydia Andrade aber etwas zu hoch an. Auf der Gegenseite verhinderte die frühere Kölner Torhüterin Elvira Herzog bei einem Abschluss von Celina Degen mit einer Glanzparade den erneuten Rückstand.

Gelb-Rote Karten für Landenberger und Wiankowska

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten sich die beiden Teams jeweils nur phasenweise Vorteile verschaffen. Zunächst waren die Gäste am Drücker, dann bekam der FC wieder ein Übergewicht. Nachdem zunächst schon Marleen Schimmer und Dora Zeller gute Möglichkeiten zur Führung hatten, war es schließlich Kapitänin Sharon Beck, die ihr Team für diese Drangphase belohnte. Nach einem Eckball von Laura Vogt fiel Beck der Ball genau vor die Füße. Mit links jagte die israelische Nationalspielerin die Kugel zum 2:1 unter die Latte (62.).

Wenig später musste RB einen weiteren Rückschlag hinnehmen, weil Julia Landenberger wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah (66.). In Überzahl schien der 1. FC Köln alles im Griff zu haben, bis in der Schlussphase auch Martyna Wiankowska mit der "Ampelkarte" vorzeitig den Platz verlassen musste (81.). Die Polin hatte einen Freistoß ausgeführt, obwohl Schiedsrichterin Davina Lutz (Poppenhausen) den Ball noch nicht freigegeben hatte.

